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EdF : Désiré Doué égalise encore Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Désiré Doué (France) @Maxppp
Colombie 1-3 France

À seulement 20 ans et 9 mois, Désiré Doué a frappé fort face à la Colombie, inscrivant un doublé qui le place aux côtés de Kylian Mbappé dans l’histoire des Bleus. Il devient ainsi le plus jeune joueur à réussir un doublé sous le maillot tricolore depuis le prodige parisien, qui avait marqué deux fois contre l’Argentine lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018 à 19 ans et 6 mois.

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Ce doublé confirme l’éclosion rapide de Doué au plus haut niveau international et renforce son statut de jeune talent incontournable de l’Equipe de France. En égalant Mbappé, il envoie un signal fort à Didier Deschamps et à ses concurrents dans le secteur offensif, tout en annonçant qu’il faudra désormais compter sur lui dans la course à la Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
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