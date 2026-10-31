Bundesliga : Leipzig enchaîne, Fribourg se relance, victoire spectaculaire de Stuttgart à Leverkusen

La 8e journée de Bundesliga a offert plusieurs résultats marquants ce samedi. La grosse surprise est venue de Stuttgart, qui a signé une victoire spectaculaire sur la pelouse du Bayer Leverkusen (4-2). Le RB Leipzig a également réalisé une belle opération en s’imposant à Schalke 04 (2-0), confirmant ses ambitions dans le haut du classement. De son côté, Fribourg est allé chercher trois précieux points à Augsbourg (2-1), tandis que le Werder Brême a dominé Hoffenheim (2-0). Enfin, Borussia Mönchengladbach et Paderborn se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0).

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Une journée particulièrement favorable à Stuttgart et Leipzig, qui ont marqué les esprits à l’extérieur. Le Bayer Leverkusen, en revanche, a laissé filer des points importants après une prestation défensive insuffisante. Tous les regards se tournent désormais vers l’affiche de la soirée entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Ce Klassiker promet d’être déterminant dans la course aux premières places et pourrait rebattre les cartes au sommet de la Bundesliga.

Tous les résultats de 15h30

Augsbourg 1-2 Fribourg : Gregoritsch (18e) / Matanovic (65e) et Irie (85e)

Bayer Leverkusen 2-4 VfB Stuttgart : Schick (28e) et Maza (79e) / Demirovic (14e, 65e), Leweling (22e) et El-Khannouss (51e)

Schalke 04 0-2 RB Leipzig : Nusa (37e, sp) et Rômulo (78e)

Werder Brême 2-0 Hoffenheim : Füllkrug (57e) et Dinkci (82e)