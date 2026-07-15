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Serie A

Luka Modric proche de la prolongation à l’AC Milan !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Modric @Maxppp

« Je veux que Luka reste, j’ai parlé avec lui et si besoin… j’irai le chercher en personne. » Le nouvel entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim, s’est montré très clair sur ses intentions avec Luka Modric, lors de sa présentation. Et il devrait être ravi, puisque selon les dernières informations de Sky Italia, le milieu croate est proche de prolonger son contrat avec les Rossoneri.

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Agé de 40 ans, il vient de disputer sa dernière Coupe du Monde avec la Croatie, et a enchaîné 32 titularisations en Serie A la saison passée, pour sa première année milanaise. Infatigable, inoxydable, et surtout si précieux pour son équipe, Modric pourrait donc faire durer encore un peu le plaisir.

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