OL : coup dur pour Tyler Morton

Dimanche soir, l’OL va finir sa saison 2025-26 par la réception de Lens, dauphin du PSG. Un joli match en perspective, d’autant que les Gones peuvent toujours ravir la 3e place à Lille. Mais Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur tout le monde.

La suite après cette publicité

« Nous avons Tyler Morton et Tanner Tessmann qui seront indisponibles. Lors du dernier match, Morton a joué avec une douleur. Il a essayé de rejouer cette semaine mais il est à un stade critique et ne sera donc pas prêt à jouer. Tous les autres joueurs sont disponibles. Il doit maintenant récupérer mais je ne pense pas qu’il sera opéré. Rémi Himbert est également disponible. »