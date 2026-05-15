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Ligue 1

OL : coup dur pour Tyler Morton

Par Dahbia Hattabi
1 min.
morton @Maxppp
Lyon Lens
betclic
1 1.70 N 4.10 2 4.05 Bonus 100€

Dimanche soir, l’OL va finir sa saison 2025-26 par la réception de Lens, dauphin du PSG. Un joli match en perspective, d’autant que les Gones peuvent toujours ravir la 3e place à Lille. Mais Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur tout le monde.

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« Nous avons Tyler Morton et Tanner Tessmann qui seront indisponibles. Lors du dernier match, Morton a joué avec une douleur. Il a essayé de rejouer cette semaine mais il est à un stade critique et ne sera donc pas prêt à jouer. Tous les autres joueurs sont disponibles. Il doit maintenant récupérer mais je ne pense pas qu’il sera opéré. Rémi Himbert est également disponible. »

Pub. le - MAJ le
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