Lionel Messi présent au Grand Prix de Formule 1 à Miami

De l’autre côté de l’Atlantique, Lionel Messi profite de la belle vie en Floride. Alors qu’il a remporté le titre en MLS la saison dernière avec l’Inter Miami, l’octuple Ballon d’Or se prépare à jouer sa dernière Coupe du Monde cet été avec l’Argentine.

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En attendant, la Pulga était présent au circuit international de Miami à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 qui aura lieu à 19h, heure française. L’occasion pour Messi de venir avec sa femme et ses enfants pour assister à l’une des courses les plus excitantes de la saison.