Écosse : Scott McTominay révèle avoir subi un choc électrique au cœur pendant le Mondial

Scott McTominay retrouve la sélection écossaise en cette trêve internationale. Lors de la précédente, le milieu de terrain avait dû s’arrêter quelques semaines en raison d’une opération au cœur pour soigner une «arythmie bénigne légère.» «Je vais bien, je me sens beaucoup mieux qu’avant. Je pense que c’était une intervention nécessaire. Il s’agissait d’une intervention relativement simple qui s’est très bien déroulée», explique-t-il aujourd’hui en conférence de presse, avant de défier la Macédoine du Nord et la Suisse en Ligue des Nations.

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Il révèle également avoir subi pendant le Mondial, «une cardioversion électrique deux jours avant le match contre Haïti.» Malgré cette intervention, le Napolitain a tenu sa place et a même disputé les trois matchs de sa sélection en intégralité. «J’étais à 100 % mais, évidemment, quand on est allongé dans un lit d’hôpital deux jours avant le premier match de la Coupe du Monde, sur le point d’être endormi, ce n’est pas l’idéal. (…) On s’est si bien préparés, j’étais en pleine forme, puis quelque chose comme ça arrive, et on se dit : "comment ça peut m’arriver ?"» Depuis, McTominay a retrouvé la santé et la compétition.