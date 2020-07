Amical : l'Olympique de Marseille tombe face aux Slovaques du DAC

En conclusion de son stage de préparation à Grassau (Allemagne), l'Olympique de Marseille affrontait les Slovaques du DAC Dunajská Streda, qui deux semaines plus tôt venaient de conclure leur saison à la 3e place de la Fortuna Liga (D1). Après deux larges succès face aux Autrichiens (D3) du FC Pinzgau (5-1) et aux Allemands (D4) du SV Heimstetten (6-1), les Olympiens se confrontaient à une équipe d'un autre calibre. A cette occasion, André Villas-Boas choisissait d'aligner un 4-3-3 classique dans lequel Bouna Sarr et Jordan Amavi retrouvaient leur place sur les côtés de la défense. Au milieu, on notait les retours de Pape Gueye, qui était aujourd'hui associé à Florian Chabrolle, aligné un cran plus haut lors du premier match. Devant, Dimitri Payet et Marley Aké étaient de nouveau alignés, alors que Florian Thauvin laissait sa place à Valère Germain. A la Kufstein-Arena, une fois encore, les Marseillais se heurtaient à une équipe solide et les espaces n'étaient pas nombreux.

Et comme lors du précédent match face aux Allemands d'Heimstetten, Steve Mandanda concédait l'ouverture du score. Suite à une perte de balle de Florian Chabrolle, et bien décalé sur la gauche par son capitaine Zsolt Kalmár, Eric Ramirez parvenait à rentrer dans la surface avant de déclencher une lourde frappe en bout de course. Le missile du Vénézuélien croisé au premier poteau filait sous la barre transversale du gardien phocéen (1-0, 19e). Incapables de réagir, face à une équipe bien en jambes, l'OM se faisait surprendre une seconde fois. Suite à une faute d'Alvaro Gonzalez, les Slovaques se voyaient offrir une belle opportunité sur coup franc. A 25 mètres, sur la gauche de la surface, Zsolt Kalmár enroulait un missile du pied droit dans la lucarne droite de Steve Mandanda. Immobile sur ce coup (2-0, 33e). Avant la pause, le Croate Marko Divkovic manquait de tromper la vigilance olympienne une troisième fois, mais sa tête était finalement captée par Steve Mandanda (43e).

La belle entrée de Florian Thauvin, les premiers pas de Leonardo Balerdi

A la pause, André Villas-Boas réagissait. Il changeait pas moins de huit joueurs ! Seule la charnière Caleta-Car-Alvaro Gonzalez et Steve Mandanda restaient en place. D'entrée de seconde période, l'apport de Dario Benedetto et Florian Thauvin faisait du bien aux Olympiens. Suite à une frappe devant la surface slovaque d'Alvaro Gonzalez, le défenseur central slovaque Dominik Kruzliak contrait le ballon de la main. L'OM revenait dans le match grâce au penalty de Florian Thauvin, qui frappait fort au milieu du but (2-1, 52e). Une remise de la tête du champion du monde français était tout proche d'offrir le but égalisateur à Dario Benedetto. L'Argentin envoyait sa reprise juste au-dessus du but (55e). L'OM tenait davantage le ballon et évoluait plus haut. Mais le FC DAC disposait de possibilités en contre. L'OM poussait pour égaliser, mais se heurtait à une défense compact et surtout à un Martin Jedlicka très à l'aise dans le but.

La 78e minute était l'occasion pour Leonardo Balerdi (21 ans) de faire ses grands débuts sous les couleurs olympiennes. Prêté avec option d'achat par le Borussia Dortmund, le défenseur central argentin s'installait aux côtés d'Alvaro Gonzalez pour les dernières minutes. Deux minutes plus tard, lancé au milieu du terrain, Kevin Strootman tentait une frappe lobée, voyant Jedlicka avancé. Le portier reculait à temps et détournait en corner d'une belle envolée (80e). Les joueurs du FC DAC multipliaient les fautes et les Phocéens cherchaient le but qui leur manquait, sur coups de pied arrêtés. Parti de son côté gauche avant de repiquer dans l'axe, Nemanja Radonjic tentait de forcer la décision du pied droit, mais Martin Jedlicka était une nouvelle fois à la parade (88e). Battus pour la première fois de l'été, les Marseillais retrouveront le Bayern Munich, en match amical, vendredi prochain, en Bavière (16h).

Le live de la rencontre.

Le XI de l'OM au coup d'envoi

Le XI de l'OM en seconde période