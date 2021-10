Saint-Étienne : retrait imminent du prince du Cambodge ?

Candidat déclaré au rachat de l'AS Saint-Étienne depuis le 21 septembre dernier, Norodom Ravichak, un des nombreux princes du Cambodge, serait finalement sur le point de passer son tour selon les informations du quotidien L'Equipe. Appuyée par des investisseurs chinois et soutenue par sa famille possédant un fonds en Suisse estimé à 250 M€, sa candidature avait pourtant de quoi faire rêver les supporters stéphanois, mais KPMG, le cabinet anglo-néerlandais d'audit et de conseil chargé d'éplucher les candidatures, semblent lui bien plus réfractaire à ce sujet. Et pour cause, malgré la lettre de garantie bancaire de 100 M€ du prince, KPMG, doutant de l'origine de ces fonds, n'a donné que partiellement accès à la data room comprenant toutes les données comptables du club.

Face à cette frilosité affichée, le petit-fils du roi Sihanouk serait désormais sceptique concernant cette opération et avance plusieurs arguments. Tout d'abord, la situation sportive et le classement inquiétant des Verts, lanterne rouge de Ligue 1 mais également le climat de violence régnant actuellement sur le championnat de France. Par ailleurs, ce non-accès à l'ensemble des documents concernant la comptabilité du club stéphanois participe au scepticisme régnant ces dernières heures. Autant de raisons avancées qui pourraient ainsi conduire au retrait de Norodom Ravichak dans les prochains jours. Une situation poussant désormais Bernard Caïazzo, coactionnaire majoritaire de l'ASSE avec Roland Romeyer, a exploré de nouvelles pistes aux États-Unis. Dans cette optique, c'est le fonds Peak6 Investments L.P., dont le siège se trouve à Chicago, qui est actuellement évoqué en coulisses. Affaire à suivre...