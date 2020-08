Juventus-OL Streaming : comment regarder le match en direct

Le grand soir approche pour l'Olympique Lyonnais. Plus de cinq mois après avoir vaincu la Juventus Turin en huitième de finale aller de la Ligue des Champions dans son antre du Groupama Stadium, le club rhodanien va tenter de défendre ce léger avantage en Italie, dans l'espoir de rallier le Final 8 à Lisbonne. Les hommes de Rudi Garcia, qui peut compter sur un groupe au complet avec notamment un Memphis Depay qui a soif de buts, devront résister aux assauts de la Vieille Dame, portée par Cristiano Ronaldo bien sûr, et peut-être Paulo Dybala, sacré récemment meilleur joueur de Serie A mais incertain pour le match retour.

Et comme de coutume depuis le début de la saison, il va falloir continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR jusqu’en juin 2021. En attendant de basculer avec Mediapro dès la saison prochaine pour la C1, RMC Sport diffusera donc en direct la rencontre opposant la Juventus à l'OL sur RMC Sport 1 ce vendredi soir à 21h. Suspense garanti sur le pré pour cette rencontre décisive.

Regarder le match de foot Juventus-OL en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de ce huitième de finale retour de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, SFR peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement franco-italien ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette sans oublier votre smartphone que ce soit chez vous, ou bien sur votre lieu de vacances avec une bonne connexion 4G.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Juve vs OL directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un Wifi de bonne qualité ou une 4G efficace. Une opposition de style entre deux cadors européens qui sera arbitrée par Felix Zwayer. Un arbitre allemand qui a déjà arbitré 4 rencontres de Champions League mais qui n'a encore jamais croisé la route des Lyonnais ni celle des Bianconeri. Les supporters de la formation présidée par Jean-Michel Aulas espèrent que cela leur portera chance, et rêvent déjà d'une qualification pour le tableau final de la compétition.

