Coupe du Monde
Les champions du monde 2026 auront droit à une récompense inédite
@Maxppp
La FIFA va innover à l’occasion de la finale de la Coupe du Monde entre l’Espagne et l’Argentine. Selon L’Équipe, les champions du monde 2026 recevront, en plus de leur médaille et du trophée, une bague de champion, une première dans l’histoire de la compétition, directement inspirée des traditions des grandes ligues nord-américaines.
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Au total, 2 026 bagues seront produites en référence à l’année du tournoi. Trente exemplaires, personnalisés aux couleurs du pays sacré, seront remis aux joueurs et au staff de l’équipe victorieuse. Les autres seront commercialisés comme produits officiels sous licence FIFA.
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