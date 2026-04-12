Man City : Rayan Cherki marche sur les traces de Dimitri Payet

Brillant lors du large succès de Manchester City sur la pelouse de Chelsea (0-3), Rayan Cherki a une nouvelle fois étalé toute sa créativité, en délivrant deux sublimes passes décisives pour Nico O’Reilly (50e) et Marc Guehi (57e). Avec cette performance, le milieu offensif de 22 ans atteint la barre des dix passes décisives pour sa première saison en Premier League.

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Une première depuis Dimitri Payet avec West Ham lors de la saison 2015-2016. Un cap symbolique pour Cherki, qui totalise désormais 13 offrandes toutes compétitions confondues et qui dispose encore de sept rencontres de Premier League pour faire mieux que l’ancien Marseillais, auteur de 12 passes décisives cette saison-là avec les Hammers. L’ex-Lyonnais rejoint par la même occasion Michaël Olise, David Ginola, Thierry Henry et Robert Pires, les Français ayant délivré au minimum dix offrandes sur une même saison dans l’élite anglaise.