Un club veut sauver Zinédine Zidane de son enfer madrilène, l'Angleterre tente de voler la finale de Ligue des Champions

La Juve veut Zidane pour la saison prochaine

Comme souvent, l'actualité du Real Madrid concerne Zinedine Zidane. Eliminé de la Ligue des Champions cette semaine, le coach français ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait la saison prochaine ! En effet, Zizou laisse planer le doute et selon les échos venus d'Italie, un club «rêve» d'attirer l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. C'est ce que rapporte AS ce matin qui indique que le Juventus veut attirer Zizou pour prendre la succession d'Andrea Pirlo la saison prochaine car l'ancien milieu de terrain n'a pas convaincu pour sa première saison sur le banc bianconero. «Zidane est d'ailleurs le principal candidat pour les dirigeants turinois.» Le Corriere dello Sport y voit même un signe avec le retour de José Mourinho en Serie A sur le banc de la Roma la saison prochaine. Il y a un «effet Mourinho», s'amuse le quotidien qui supplie les clubs de ne pas laisser partir les meilleurs techniciens du pays. En tous cas si Zidane devait arriver à la Juve, cela ne serait pas sans conséquence avec les dernières semaines agitées du club piémontais. Comme l'indique Tuttosport sur sa Une, la Vieille Dame fait partie des clubs encore en lice dans le projet de Super League et risque jusqu'à 2 ans de suspension en Coupe d'Europe. De quoi mettre un sacré coup de frein à l'arrivée de Zidane sur le banc…

L'Angleterre veut la finale de la Ligue des Champions à domicile

L'Angleterre trépigne d'impatience concernant la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea ! Une finale 100% anglaise qui régale le Royaume mais pas les fans car celle-ci doit se disputer à Istanbul au stade olympique Atatürk mais la Turquie fait partie de la liste rouge des pays à éviter en cette période compliquée avec la crise sanitaire ! Pour le Daily Mail, c'est le «chaos final» ! Les supporters anglais ne pourront pas se rendre en Turquie pour assister à la finale et pire encore, les joueurs britanniques qui vont y participer pourraient se voir perturber pour leur retour en sélection avec l'Euro qui démarrerait quelques jours plus tard ! Un véritable scandale pour l'Angleterre qui demande à délocaliser la finale… sur son propre territoire ! The Sun interpelle directement le Premier Ministre anglais, Boris Johnson : «donnez-nous la finale de la Ligue des Champions pour que les fans puissent être là», clame le tabloïd ! Et d'après le Guardian, c'est le stade de Wembley qui pourrait accueillir la finale le 29 mai prochain. Cette affaire n'a pas fini de faire parler outre-Manche !

Duel au sommet en Liga

On prend la direction de l'Espagne où se joue certainement le titre en Liga cet après-midi ! À 16h15, le FC Barcelone reçoit l'Atlético de Madrid au Camp Nou dans ce choc de la 35e journée. Forcément, les journaux du pays attendent avec impatience cette opposition entre le leader et son dauphin, à égalité avec le Real Madrid. Pour le quotidien catalan Sport, c'est tout simplement «la finale de la Liga» qui va se jouer. «L'équipe blaugrana est convaincue que si elle bat les Colchoneros, elle ne donnera pas le titre à Madrid. Pour Ronald Koeman : "celui qui sera le plus fort mentalement l'emportera."» De son côté Mundo Deportivo estime que «la Liga abat sa dernière carte» ce samedi. Si le Barça veut aller chercher le titre, une victoire est impérative contre l'Atlético estime le journal pro-catalan. Enfin pour AS, si l'équipe de Simeone croit en ses chances, elle ne peut compter que sur elle-même et devra s'offrir le Barça sur sa pelouse pour avoir toutes les cartes en mains… Là aussi, ça s'annonce passionnant !