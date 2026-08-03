Menu Rechercher
Commenter 3
Serie A

Côme va enrôler Trevoh Chalobah

Par Kevin Massampu
1 min.
Trevoh Chalobah @Maxppp

Avant de découvrir la Ligue des Champions dans les prochaines semaines, Côme cherche à se renforcer cet été. Après avoir notamment rapatrié Nico Paz en provenance du Real Madrid ou encore bouclé l’arrivée de Luis Milla de Getafe, le club italien est en passe d’enrouler Trevhoh Chabolah. Selon Fabrizio Romano, Chelsea et Côme ont conclu un accord verbal pour le transfert de l’international anglais de 27 ans (2 sélections).

La suite après cette publicité

Les Blues vont récupérer 30 millions d’euros dans cette transaction, assorti de six millions d’euros de bonus. Ils bénéficieront également d’un pourcentage en cas de revente. Désireux de disputer la C1, compétition à laquelle Chelsea ne participera pas cette saison, Chalobah a choisi de poursuivre sa carrière en Italie, après 151 matchs chez les Blues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Premier League
Chelsea
Côme
Trevoh Chalobah

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Côme Logo Côme
Trevoh Chalobah Trevoh Chalobah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier