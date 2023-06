Mercato : le PSG pourrait se servir d’un club de QSI pour attirer un talent en devenir

La suite après cette publicité

Pour le moment, le mercato estival du Paris Saint-Germain se résume à deux choses : l’arrivée de joueurs de renom libres (Skriniar et Asensio) et des paris sur l’avenir (Cher Ndour, Kang-In Lee). Sans oublier les 60 M€ investis dans le milieu de terrain Manuel Ugarte, qui vient d’ailleurs de confirmer sa future arrivée en France. Et Luis Campos n’en a pas fini avec ses petits paris.

Le conseiller football des Rouge et Bleu aurait un autre talent en devenir dans son viseur : Fabricio Diaz. Hier, nous vous relayions l’intérêt du club de la capitale pour le milieu de terrain de 20 ans du Liverpool Montevideo. Une pépite récemment sacrée championne du monde U20 en Argentine avec la Celeste. Dévoilée par Mundo Deportivo, l’information faisait également état d’un intérêt du FC Barcelone, de Villarreal, de l’Inter et de la Lazio.

Braga utilisé par QSI

Mais un autre club était mentionné : le Sporting Braga. Et l’intérêt du club portugais n’est pas anodin. Dans son édition du jour, O Jogo indique que le troisième au classement du dernier exercice de Liga Bwin pourrait doubler toute la concurrence. Ce qui peut surprendre au vu des autres clubs évoqués. Sauf que la formation lusitanienne a un atout de choix : QSI.

Le journal lusitanien explique en effet que si Braga est sur le coup, c’est tout simplement parce que les Qataris de QSI, qui détiennent environ 21% du club portugais, utiliseraient Braga afin de permettre à Diaz de s’acclimater tranquillement au football européen… avant de l’envoyer à court ou moyen terme à Paris s’il perce. À suivre.