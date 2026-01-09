Menu Rechercher
Liga : la Real Sociedad dompte Getafe en fin de match

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Álvaro Odriozola @Maxppp
Getafe 1-2 Real Sociedad

Ouverture de la 19e journée de Liga ce vendredi. En déplacement sur la pelouse de Getafe, la Real Sociedad se devait de l’emporter pour se sortir de cette quinzième place inquiétante au classement. Finalement, tout s’est passé comme prévu pour les Basques malgré une fin de match folle.

Getafe 1 90' Juanmi Real Sociedad 2 36' Brais Méndez 90'+6 J. Aramburu terminé Logo Bein Sports 7

Après avoir dominé en première période, la Real a ouvert le score grâce à Brais Mendez juste avant la mi-temps (0-1, 36e). Continuant de dominer en seconde période, la Sociedad a finalement vu Getafe égaliser en fin de rencontre grâce à Juanmi (1-1, 90e). Finalement, Jon Aramburu a donné la victoire aux visiteurs dans les ultimes instants de la rencontre (1-2, 90+8e). La Sociedad grimpe à la 10e place.

Pub. le - MAJ le
