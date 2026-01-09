Liga : la Real Sociedad dompte Getafe en fin de match

Ouverture de la 19e journée de Liga ce vendredi. En déplacement sur la pelouse de Getafe, la Real Sociedad se devait de l’emporter pour se sortir de cette quinzième place inquiétante au classement. Finalement, tout s’est passé comme prévu pour les Basques malgré une fin de match folle.

La suite après cette publicité

Après avoir dominé en première période, la Real a ouvert le score grâce à Brais Mendez juste avant la mi-temps (0-1, 36e). Continuant de dominer en seconde période, la Sociedad a finalement vu Getafe égaliser en fin de rencontre grâce à Juanmi (1-1, 90e). Finalement, Jon Aramburu a donné la victoire aux visiteurs dans les ultimes instants de la rencontre (1-2, 90+8e). La Sociedad grimpe à la 10e place.