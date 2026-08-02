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Al-Hilal répond à la polémique autour de João Cancelo

Par Allan Brevi
1 min.
Cancelo @Maxppp

L’affaire João Cancelo a pris une nouvelle tournure après les rumeurs évoquant une possible tension entre le latéral portugais et Al-Hilal. Alors que plusieurs informations faisaient état d’une absence non autorisée du joueur lors du stage de préparation en Autriche, le club saoudien a rapidement tenu à rétablir sa version des faits. La formation de Riyad assure que l’absence du défenseur avait été décidée en accord avec lui et qu’aucune procédure disciplinaire n’était envisagée.

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D’après des sources proches du club, Al-Hilal avait communiqué les dates de reprise à l’ensemble de ses internationaux et le cas de Cancelo avait fait l’objet d’un aménagement particulier. Le Portugais a également réagi sur les réseaux sociaux en démentant à sa manière les informations évoquant une possible sanction. En parallèle, son avenir reste au centre des discussions, le FC Barcelone étant toujours intéressé par un retour du joueur après son prêt réussi en Catalogne.

Pub. le - MAJ le
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