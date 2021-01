Stade Rennais : ça bouge en coulisses pour Steven Nzonzi !

Le Stade Rennais a eu le nez creux. L'hiver dernier, les pensionnaires du Roazhon Park étaient en quête d'un renfort dans l'entrejeu afin de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et de se qualifier pour l'édition 2020-21 de l'UEFA Champions League. C'est dans cette optique que les Bretons avaient décidé de miser sur Steven Nzonzi. Dans une situation délicate à Galatasaray, le champion du monde 2018, courtisé par des écuries anglaises, avait été convaincu par le projet du SRFC. Et c'est ainsi qu'il a été prêté par la Roma six mois, avec une option pour une année supplémentaire.

La suite après cette publicité

Et le Français a eu raison d'y croire puisque son club a terminé troisième du championnat et s'est qualifié pour la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Nzonzi a été important dans ce joli parcours, lui qui a apporté son expérience et dont l'entente avec Eduardo Camavinga a été l'une des clés de la réussite du Stade Rennais la saison passée. Toujours en Bretagne cette saison, le footballeur âgé de 32 ans a disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (1 but). Et il a été titulaire à chacune d'entre elles.

Nzonzi à un tournant

Mais un an après son arrivée, le natif de Colombes pourrait bien vivre un mois de janvier de nouveau animé. D'après nos informations, les discussions avec l'AS Roma vont débuter durant les prochains jours afin qu'il résilie son contrat. Pour rappel, son bail chez la Louve devait se terminer en juin 2022. Mais ce n'est pas tout. Une source proche du Stade Rennais nous a précisé que l'écurie française souhaitait éventuellement lui proposer une prolongation de contrat. Une proposition orale de deux ans a même été formulée, en cas de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

De son côté, le joueur né en 1988 prend le temps de la réflexion. D'autant que des écuries suivent également son cas en vue du mercato d'hiver. D'après nos informations, des clubs anglais sont notamment intéressés par son profil. Arsenal, qui l'a déjà courtisé par le passé, et Everton ont toujours un oeil sur lui. Rennes, où Julien Stéphan souhaite le conserver, veut malgré tout assurer ses arrières dans ce dossier et surveille des milieux de terrain pour anticiper un départ du Français mais aussi de Camavinga cet été. A 32 ans, Steven Nzonzi est à un tournant de son aventure à Rennes et de sa carrière !