Colombie-Uruguay : les compositions d'équipes !

La Colombie accueille l'Uruguay à l'Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 de la zone Am-Sud (rencontre à suivre en direct commenté sur FM, à 21h30). Cinquièmes, les Cafeteros avaient débuté par un succès contre le Venezuela (3-0), avant d'être accrochés (2-2) par le Chili. En face, la Céleste occupe la 6e place et reste sur un gros revers en Equateur (4-2).

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, le sélectionneur portugais de la Colombie Carlos Queiroz opte pour un 4-3-3, dans lequel on retrouve le Napolitain David Ospina dans le but, protégé par une défense composée du Juventino Cuadrado, du Toffee Yerry Mina, du Celtista Murillo et du joueur de l'Atalanta, Mojica. Au milieu, Barrios (Zenit), Lerma (Bournemouth) et Uribe sont alignés, alors que devant James Rodríguez est accompagné par Zapata et Muriel, autres armes venues de La Dea.

Du côté d'Oscar Tabarez, le 4-4-2 est toujours de mise. Les retours de José Maria Gimenez et Edinson Cavani pourraient faire du bien. Campaña est au but, avec devant lui une défense composée de Cáceres, Giménez, Godín et Viña. Au milieu, Nández est toujours présent, tout comme Bentancur, rejoints par un autre Colchonero, Torreira, en l'absence de Fede Valverde. De La Cruz est également présent. Devant, Cavani fait la paire avec Luis Suárez, double buteur lors de la dernière sortie de l'Uruguay.

Les compositions officielles :

Colombie : Ospina; Cuadrado, Yerry Mina, Murillo, Mojica - Barrios, Lerma, Uribe - James Rodríguez, Zapata, Muriel

Uruguay : Campaña - Cáceres, Giménez, Godín, Viña - Nández, Torreira, Bentancur, De La Cruz - Cavani, Luis Suárez