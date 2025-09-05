Menu Rechercher
Commenter 3
Eliminatoires CM - Europe

EdF : la réaction à chaud de Didier Deschamps

Par Josué Cassé
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp
Ukraine 0-2 France

Présent au micro de TF1 après la victoire (2-0) de la France contre l’Ukraine, Didier Deschamps a logiquement affiché sa satisfaction. «On a très bien maîtrisé notre première mi-temps, on aurait du prendre un avantage supérieur, de deux buts en première période, on aurait pu en marquer plus mais ce n’est jamais évident, c’est un match de rentrée, face à une équipe solide donc c’est très bien de commencer cette campagne par une victoire», a tout d’abord détaillé le technicien français.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «c’était important d’avoir un meilleur équilibre, on l’a eu même si en deuxième mi-temps on l’avait moins, on avait moins d’énergie, on avait fait beaucoup d’effort, on était moins agressif à la récupération, c’est bien de presser haut mais ce n’est pas possible de le faire 90 minutes donc il faut savoir alterner pour mieux gérer». Pour conclure son propos, Deschamps a également salué la performance de Michael Olise, une nouvelle fois très performant sous le maillot des Bleus.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Didier Deschamps

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier