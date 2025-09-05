EdF : la réaction à chaud de Didier Deschamps

Présent au micro de TF1 après la victoire (2-0) de la France contre l’Ukraine, Didier Deschamps a logiquement affiché sa satisfaction. «On a très bien maîtrisé notre première mi-temps, on aurait du prendre un avantage supérieur, de deux buts en première période, on aurait pu en marquer plus mais ce n’est jamais évident, c’est un match de rentrée, face à une équipe solide donc c’est très bien de commencer cette campagne par une victoire», a tout d’abord détaillé le technicien français.

Et d’ajouter : «c’était important d’avoir un meilleur équilibre, on l’a eu même si en deuxième mi-temps on l’avait moins, on avait moins d’énergie, on avait fait beaucoup d’effort, on était moins agressif à la récupération, c’est bien de presser haut mais ce n’est pas possible de le faire 90 minutes donc il faut savoir alterner pour mieux gérer». Pour conclure son propos, Deschamps a également salué la performance de Michael Olise, une nouvelle fois très performant sous le maillot des Bleus.