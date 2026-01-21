CAN 2025 : Thierry Henry tacle le Sénégal

Dimanche soir, le Sénégal a remporté la finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Maroc. Le tout, dans une ambiance explosive. Interrogé sur cette rencontre, Thierry Henry a été clair concernant l’attitude de certains Sénégalais, qui ont quitté un temps le terrain pour protester contre le pénalty accordé aux Marocains. «C’était toujours un tournoi que j’aimais regarder parce qu’on pouvait voir de la qualité, de très bonnes équipes et un bon tournoi. C’est ma vision, c’est mon opinion. Je voulais juste présenter les choses parce que c’est important, donc je la regardais et j’ai aussi regardé celle-ci. Pour revenir à la finale et au tournoi, la compétition était exceptionnelle. Le Maroc a fait du grand travail en termes d’infrastructure. Les stades, les hôtels étaient excellents. Maintenant au sujet de la finale, la réaction de l’équipe du Sénégal qui voulait quitter le terrain était mauvaise. Ce n’est pas l’image qu’on a envie de donner, pas seulement pour le football africain, pour tout le football. On ne veut pas faire ça. Ce n’est pas ce qu’on veut voir. Le but de Pape Gueye, quelle finition, c’est sympa de voir Sadio Mané gagner et finir avec une CAN quand il a dit qu’il arrêtait. Mais je veux revenir à un point très important. Pour moi, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir une équipe quitter le terrain. Est-ce que je comprends la frustration ? Oui. La manière dont ils s’y sont pris ? Non. Et pour moi ça ne va pas définir comment le tournoi s’est déroulé.»

Le Français a évoqué ensuite l’arbitrage. «En regardant la CAN depuis longtemps, les arbitres ne sont pas au niveau du spectacle. Toutes les choses qui se sont passées dans ces tournois parfois sont dûes à des erreurs d’arbitrage. Et je ne blâme pas les arbitres, je blâme les gens qui ne les forment pas pour atteindre le niveau du football qu’on regarde. C’est de ça dont il s’agit. En dehors de ça, c’était un très bon tournoi. C’est devenu un tout petit peu plus intéressant à partir des quarts de finale. Mais je regarderai toujours la Coupe d’Afrique des Nations. Ce n’est pas ce qu’on veut voir mais personnellement, je ne resterai pas sur ce que j’ai vu à la toute fin parce que le tournoi était bon. (…) Il faut donner aux arbitres africains une chance. C’est un tournoi africain, il faut que ce soit des arbitres africains. Je parle d’envoyer quelqu’un ou je ne sais quoi pour les emmener vers un certain niveau parce qu’on peut voir qu’il y a des erreurs, davantage d’erreurs tout le temps. Et ça ternit un peu le tournoi. Et les gens blâment le tournoi, mais ce n’est pas le tournoi le problème. Ce n’est pas la faute des joueurs, ce n’est pas la faute des équipes. C’est quelque chose qui, je pense, doit changer afin d’avoir un meilleur tournoi : les arbitres.» Le message est passé.