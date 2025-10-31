Le PSG a pris une grosse décision pour Désiré Doué

C’est le nouveau sujet au PSG. Ou plutôt, c’est un sujet remis sur la table. La blessure de Désiré Doué à Lorient inquiète au sein du club champion d’Europe. Touché à la cuisse droite, le meilleur joueur de la dernière finale de Ligue des Champions s’est écroulé d’un seul coup et va devoir observer un arrêt plutôt long à en croire les dernières informations. Il a quitté le Moustoir à l’aide de béquilles. On ne devrait pas le revoir d’ici 2026 sur un terrain.

«Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale», disait simplement le communiqué du club hier après-midi. C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique, mais aussi pour l’équipe de France, d’autant que l’attaquant polyvalent sortait d’une blessure au mollet, contractée avec les Bleus. Il était revenu depuis quelques matchs seulement.

Le PSG ne recrutera pas pour pallier l’absence de Doué

L’homme auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 8 apparitions en club cette saison est au moins rassuré sur une chose. Il ne passera pas par la case opération. Le doute était réel mercredi soir à la sortie du stade à Lorient. Au lieu de ça, Doué imitera sans doute Ousmane Dembélé, blessé à la cuisse lui aussi ces dernières semaines. Il devrait passer une partie de sa rééducation dans les locaux d’Aspetar, la clinique spécialisée de Doha où bon nombre de joueurs passent.

Cette histoire est un sale coup pour tout le monde, mais ce n’est pas pour autant que le PSG passera à l’action pour pallier la blessure de l’ancien Rennais. D’après Le Parisien, aucun recrutement d’appoint ne sera effectué en janvier. Luis Enrique fera avec les moyens du bord, qu’il estime être déjà largement suffisant avec des éléments comme Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou. Si recrutement il y a en janvier, ça ne sera pas dû à l’indisponibilité de Doué.