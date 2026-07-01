Angleterre - RD Congo : les compositions officielles

Suite des 16e de finale de cette Coupe du monde 2026, l’Angleterre affronte la République Démocratique du Congo à Atlanta. Premiers de leur groupe, les Three Lions abordent cette rencontre dans la peau du favori, attention toutefois à l’excès de confiance. En face, les Léopards vont jouer pour la première fois de leur histoire une rencontre à élimination directe dans un Mondial. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Thomas Tüchel décide d’aligner son équipe en 4-2-3-1. Pickford dans la cage, Konsa forme la charnière centrale avec Guehi, O’Reilly et Spence latéraux. Un milieu très dense avec Anderson et Rice, Bellingham en pointe haute. Du côté du secteur offensif, Madueke et Rashford vont animer les ailes, Kane dans l’axe. De l’autre côté, c’est un 4-3-3 que met en place Sébastien Desabre. Mpasi en dernier rempart, Tuanzebe dans l’axe de la défense avec Mbemba, Wan-Bissaka et Masuaku sur les côtés. Dans le cœur du jeu, Sadiki est associé à Moutoussamy et Mukau. Enfin, Mbuku sera sur le côté droit de l’attaque, Cipenga à gauche et Wissa seul en pointe.

Les compositions

Angleterre :

RD Congo :

Mercredi 1er juillet

Belgique - Sénégal (22h) sur beIN Sport 1

Jeudi 2 juillet