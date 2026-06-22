CdM 2026, Brésil : la réponse classe d’Endrick sur Carlo Ancelotti

Sur le réseau social X brésilien, les trolls sur Endrick et Carlo Ancelotti font partie des postes les plus hilarants du moment et les plus commentés. Il faut dire que le sélectionneur du Brésil a su se mettre les fans auriverdes un peu à dos en choisissant de reléguer l’attaquant du Real Madrid au rôle de remplaçant de luxe. Non utilisé face au Maroc, Endrick a dû patienter la 64e minute pour faire ses grands débuts dans cette Coupe du Monde 2026 contre Haïti. Interrogé sur les choix de son sélectionneur, le jeune buteur de 19 ans accepte son sort sans broncher.

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«Ancelotti… J’ai passé un an avec lui au Real Madrid. Il sait ce que je fais quand j’entre sur le terrain : je me donne à fond pour l’équipe. C’est un grand entraîneur, il a la tête sur les épaules. Il ne fera pas ce qu’il y a de mieux pour Endrick ou pour les supporters, il fera ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Je suis reconnaissant de l’avoir dans ma vie. Il sait que je vais me donner à fond tous les jours, il sait que je vais « me donner à fond », que je vais vraiment travailler très dur. Il sait que je travaille dur, que je donne toujours tout jusqu’au bout. Le Mister sait très bien que je peux aider l’équipe. Quand je vois ce que les supporters font pour moi, j’en suis très reconnaissant. J’ai une chose que beaucoup de joueurs partagent : je ne sais pas ce qui va se passer demain, je ne sais pas si je pourrai jouer au foot demain. Alors, si aujourd’hui c’était mon jour pour entrer sur le terrain, ce sera le jour où je vais tout donner, faire tout ce que je peux pour mon équipe», a-t-il confié à CazéTV.