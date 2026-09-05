Nice : le superbe hommage des supporters en mémoire aux attentats de 2016

L’Allianz Riviera s’est figée dans un recueillement poignant ce samedi avant le coup d’envoi face au Mans. Dix ans après le tragique attentat du 14 juillet 2016, les supporters niçois ont honoré la mémoire des 86 victimes dans un stade plongé dans le noir. À la seule lueur des téléphones portables, le nom de chaque disparu a résonné dans une enceinte silencieuse, tandis qu’une lumière s’allumait au centre du terrain pour symboliser chaque vie volée. Une immense banderole de la Populaire Sud et un tifo représentant un ange sont venus marquer ce moment qui a été conclu par un "Nissa la bella" chanté a cappella.

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🙌🏼 Les hommages de l'Allianz Riviera avec un maillot spécial qui sera porté par les joueurs niçois pic.twitter.com/RRprSoKbXE — L1+ (@ligue1plus) September 5, 2026

Le club et ses amoureux se sont unis tout au long de la journée pour perpétuer ce devoir de mémoire. Dès le matin, les groupes de supporters, rejoints par les dirigeants du Gym, ont arpenté la Promenade des Anglais lors d’une marche du souvenir. Sur le terrain, les Aiglons arborent une tenue dorée pour immortaliser cet hommage.