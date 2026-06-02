Pep Guardiola recale déjà un club

À peine son aventure de dix saisons à Manchester City achevée, Pep Guardiola fait déjà parler de lui sur le marché des entraîneurs. Selon le Daily Mirror, l’Inter Miami aurait tenté de frapper un grand coup en approchant le technicien catalan pour succéder à Javier Mascherano et relancer un projet ambitieux en MLS, avec notamment l’idée de le réunir avec Lionel Messi, qu’il a dirigé au FC Barcelone.

La suite après cette publicité

En effet, David Beckham aurait fait de Guardiola sa priorité absolue, allant jusqu’à temporiser sur le choix du nouvel entraîneur afin de tenter de le convaincre. Mais le coach espagnol aurait décliné la proposition, privilégiant une bonne pause après son long passage à Manchester City, à l’image de celle qu’il avait déjà observée entre ses expériences au Barça et au Bayern Munich. Une option américaine qui ne devrait donc pas être sa prochaine étape.