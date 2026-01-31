Paris FC - OM : les compositions officielles

Suite de la 20e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace à Jean-Bouin pour y affronter le Paris FC. L’OM occupe actuellement la 3e place du championnat avec 38 points. Les Olympiens restent sur une superbe victoire 3-1 à Lens la semaine passée, ils peuvent revenir à 4 longueurs du PSG en cas de succès. En face, le PFC est 14e et se bat pour le maintien, les Parisiens possèdent 6 points d’avance sur la zone de danger. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Roberto De Zerbi opte pour un 4-2-3-1. Rulli dans la cage, Aguerd est avec Balerdi dans l’axe de la défense, Weah et Medina sur les côtés. On retrouve Hojbjerg et Timber au milieu de terrain, Greenwood en pointe haute. Enfin en attaque, Nwaneri et Paixao animeront l’aile, Aubameyang l’axe. Chez les Parisiens, Stéphane Gilli aligne un 4-3-3. Un onze ambitieux avec de bons manieurs de ballon, il faudra notamment surveiller Kebbal, Simon et Krasso qui tenteront de mettre à mal la défense marseillaise.

Les compositions

Paris FC : Trapp - Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Sangui - Kebbal, Lopez, Camara - Gory, Krasso, Simon

OM : Rulli - Weah, Balerdi, Aguerd, Medina - Timber, Hojbjerg - Nwaneri, Greenwood, Paixao - Aubameyang