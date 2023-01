Angers SCO : Gérald Baticle veut porter plainte contre son ancienne direction

Gérald Baticle va attaquer son ancien club, Angers SCO, aux Prud’hommes. Dans un entretien accordé à l’Équipe, l’entraîneur de 53 ans a défendu son bilan sportif, mais est également revenu sur les reproches qui lui ont été faits pour justifier son licenciement. Le stratège français n’a pas été tendre avec ses anciens dirigeants. Pour rappel, Gérald Baticle avait été licencié le 22 décembre du SCO après un bilan sportif compliqué (12 victoires, 13 nuls et 29 défaites).

La suite après cette publicité

« Je suis licencié pour faute grave. Une procédure est en cours donc je ne peux pas trop parler. Mais, autant je conçois qu’un entraîneur en difficulté au niveau des résultats puisse être démis de ses fonctions. Autant, sans chercher à fuir mes responsabilités, je conteste vigoureusement les fautes qui me sont reprochées (il n’a pas pu en préciser la nature). Les griefs sont faux et fallacieux, et ça m’indigne d’être accusé de la sorte. C’est attaquer l’homme pour servir une procédure juridique. Ça va à l’encontre de mes valeurs et ça m’a touché, affecté. Il y a cinq pages de griefs. Je les conteste avec une grande fermeté. Mon avocat va saisir le Conseil de prud’hommes. »

À lire

Ligue 1 : Nantes plonge un peu plus Montpellier dans la crise, Angers coule face à Clermont, Reims et Toulouse tenus en échec