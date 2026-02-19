La RDC répond fermement sur son partenariat avec Monaco

Il y a quelques jours le quotidien L’Équipe faisait d’importantes révélations autour du contrat de sponsoring entre l’AS Monaco et la RDC. Une plainte pour « blanchiment » et « corruption » avait été déposée en septembre au Parquet national financier (PNF). Après plusieurs mois d’analyse, le dossier est désormais entre les mains de la justice monégasque après une dénonciation officielle de l’institution judiciaire française à ce sujet. Dans ce dossier, le ministre congolais des Sports et Loisirs, Didier Budimbu est clairement visé.

Devant les accusations, le Ministère des Sports de la RDC est sorti du silence pour démentir. « Le Ministère des Sports rejette catégoriquement les accusations relayées par le média français L’Équipe concernant la transmission d’une plainte aux autorités de la Principauté de Monaco. Nous contestons avec la plus grande fermeté toute allégation de détournement de fonds, de blanchiment ou de corruption. » Le communiqué explique également que le partenariat a été « validé par les instances gouvernementales compétentes » et mis en œuvre « dans le strict respect des règles financières, contractuelles et budgétaires en vigueur ».