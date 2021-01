Affaire Payet-Thauvin : le gros coup de gueule d'André Villas-Boas

La suite après cette publicité

La semaine dernière, André Villas-Boas a glissé une petite phrase en pleine conférence de presse qui a aujourd’hui de grosses répercussions sur l’actualité de l’Olympique de Marseille. « On a clarifié l’ambiance après le match contre Nîmes. Mais avec toute cette dynamique, ça n’aide pas beaucoup à mettre une ambiance plus heureuse. Mais je ne pense pas qu’ils (Dimitri Payet et Florian Thauvin, ndlr) vont passer des vacances ensemble. Le plus important, c’est l’OM. »

En confirmant publiquement le désamour entre ses deux milieux offensifs -chose qui était déjà connue mais jamais confirmée- le coach marseillais a donné du grain à moudre aux médias. Car depuis, les dessous de la brouille entre les deux hommes ont fuit en long, en large et en travers dans les médias. Présent aujourd’hui face aux médias à l’occasion de la présentation officielle d’Arkadiusz Milik, AVB a été subtilement relancé ce sujet. En clair, il lui a été demandé si un trio Payet-Milik-Thauvin, séduisant sur le papier, avait des chances d’être aligné malgré les dissensions entre les numéros 10 et le 26.

« On a eu de très bons résultats avec tous les deux. C’est vrai que notre forme actuelle n’est pas bonne. Je dois trouver cet équilibre. Tous les deux peuvent jouer ensemble. Mon job est de trouver cet équilibre. Le plus important c’est qu’on gagne. On a besoin de victoire. Je ne suis pas préoccupé sur qui est là ou pas ». Sobre dans sa réponse, le Portugais a ensuite été bien plus virulent concernant les informations parues récemment dans les médias.

AVB remonté contre les rumeurs

« Il y a beaucoup de conneries qui se disent dehors, mais c’est normal en période de crise. Toutes les choses inventées dans la presse sortent de partout, comme le manque d'intensité durant l’entraînement. C’est pathétique. Sur la blessure d’Amavi, c’est pathétique, ça n'a rien à voir. On a soigné beaucoup de joueurs avec un système méconnu en France. Amavi a eu une blessure à un poste différent de ce qu’il a eu la première fois, rien à voir avec première blessure. Mais quand les choses tournent mal, il y a toujours des inventions. On a vu ce qu’il s’est passé avec Tuchel et Lampard. Il y a beaucoup de conneries qui sont dites pour diminuer la qualité des personnes. Oui, on a une crise de résultat, mais il faut continuer à travailler et il faut y croire. Tout ce qui sort dans la presse, c’est lié à la crise sportive », a-t-il déclaré, avant d’en remettre une sacrée couche sur le quotidien sportif numéro un en France.

« Tu sais le problème avec l’article de L’Equipe d’hier. Quand je suis arrivé en France, il (le journaliste) a essayé sept fois de m’écrire des messages privés. J’ai répondu à un, je lui ai dit que je ne travaillais pas comme ça. Après, quand tu as besoin de faire sortir les fuites pour diminuer une personne, tu essaies de le faire parce que tu n’as pas le contact direct avec cette personne. Tu inventes des conneries avec les manques d’intensité aux entraînements. C’est ridicule. La blessure d’Amavi… mais qu’est-ce qu’il en sait ? Il ne sait rien parce que je ne parle pas avec lui. Tout le monde essaie d’inventer des choses pour qu’il y ait un climat de tension entre les joueurs. Il ne faut pas inventer des choses. Pour les choses dont vous avez besoin, vous me demandez, je réponds. Des mensonges, non. » Voilà qui est dit.