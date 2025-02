Tottenham fait déjà une grande annonce mercato pour Mathys Tel

Le money-time du mercato a été particulièrement agité pour Mathys Tel. Après avoir longtemps fermé la porte à un départ du Bayern Munich, le Français a finalement changé d’avis après une nouvelle déception. Rapidement, de nombreux clubs se sont positionnés pour accueillir l’ancien joueur du Stade Rennais. En Allemagne, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund ont tâté le terrain. Mais le Rekordmeister a tout de suite calmé tout le monde puisqu’il a été clair : il ne veut pas renforcer un concurrent direct en Bundesliga. De toute façon, Tel ne souhaitait pas rebondir en Allemagne.

Un temps cité à l’OM, l’attaquant a surtout tapé dans l’œil des pensionnaires de Premier League. Chelsea a été le premier à dégainer. Mais le joueur a tout de suite refusé, puisque la concurrence est trop importante à son poste chez les Blues et que son idée est justement d’enchaîner régulièrement. Ensuite, Arsenal est aussi entré dans la danse. En quête d’un renfort offensif après les blessures de Bukayo Saka et de Gabriel Jesus, les Londoniens se sont renseignés dans la dernière ligne droite du mercato. Mais ce n’est pas allé plus loin. De son côté, Manchester United a vraiment avancé ses pions, pour un prêt.

La conversation qui a tout changé

Un achat étant compliqué. Mais les conditions demandées par les Bavarois ont refroidi les Mancuniens. Tout cela a profité à Tottenham, qui avait formulé une proposition de 60 M€ pour le Frenchy. Si les Allemands étaient emballés, Tel l’était moins. Le dossier était donc tombé à l’eau. Mais c’était sans compter sur la force de persuasion du président des Spurs, Daniel Levy. Il s’est rendu en Bavière pour convaincre le joueur et lui exposer son projet. Ange Postegoclou a également échangé au téléphone avec le joueur pour lui détailler ses envies le concernant. C’est là que le joueur de 19 ans, également conseillé par Harry Kane, s’est laissé convaincre. Le Bayern Munich a ensuite officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué de presse officiel.

«Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Mathys Tel en prêt du Bayern Munich, sous réserve d’une autorisation internationale et d’un permis de travail. L’international français Espoirs rejoindra le Club en prêt jusqu’à la fin de la saison 2024/25 avec une option pour rendre le transfert permanent en été.» Une option d’achat fixée à 55 M€ + 5 M€ de bonus. Il est également question d’un bail de 6 ans en cas d’option levée. Car certains médias allemands ont laissé entendre que cela ne pourrait pas être le cas. C’est-à-dire que le joueur aurait la main pour s’en aller après son prêt, sans que les Spurs aient leur mot à dire. Mais Ange Postecoglou a déjà mis tout le monde d’accord sur le sujet.

Tel va rester

«Il sera un joueur de Tottenham. Je pense qu’il montrera à tout le monde qu’il va être un joueur de Tottenham durant les six prochains mois. Je ne l’ai pas amené ici pour six mois.» Le sort de Tel est donc déjà scellé, quoi qu’il arrive. L’Australien est ensuite revenu sur leur conversation qui a tout changé. J’avais l’impression que si je le gardais au téléphone assez longtemps, je l’épuiserais. Il s’endormait à la fin ! (rires) J’ai eu l’impression assez tôt qu’il y avait une connexion et qu’il entendait ce qu’il voulait entendre. C’est une décision importante. C’est un jeune homme de 19 ans dans un club de football fantastique. Ils auraient été très heureux de le garder là-bas, j’en suis sûr, mais il savait aussi qu’il devait jouer.

Il a ajouté : «mais pas seulement jouer. Jouer là où il va se développer. Je pense que c’est tout à son honneur d’avoir été très minutieux dans la façon dont il a pris sa décision, plutôt que de simplement sauter sur ce qui lui est arrivé. Il est très, très intéressant. Quand vous le rencontrez, vous vous rendez compte qu’il a ce côté de lui en tant que personne qui a une énorme confiance en soi et en ce qu’il peut faire et ce qu’il veut faire. Même s’il est jeune, physiquement, il est déjà à un endroit où il peut relever les énormes défis d’être un joueur offensif en Bundesliga et je pense qu’il peut y arriver en Premier League.» Des mots qui ont dû faire plaisir à Tel.