Mercato : Endrick prêt à rembarrer un prestigieux courtisan pour une raison religieuse…

Sans doute pour protéger ses intérêts et ceux du Real Madrid, José Mourinho avait été très clair au sujet des rumeurs de départ d’Endrick (20 ans). « C’est un joueur que j’adore, un joueur que j’aime profondément. Il a un grand potentiel et il est très important pour nous. Quiconque est intéressé par Endrick devra se battre contre moi. Je ne pense pas qu’il ait besoin d’être prêté ; il réussira très bien ici. » Sauf que dans les faits, le jeune attaquant brésilien joue toujours peu chez les Merengues. Cette saison, Endrick est apparu à sept reprises sous la tunique madrilène (1 but, 1 passe décisive), pour une seule titularisation et un temps de jeu total de 141 minutes, soit environ 20 minutes par rencontre.

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Pour le Brésilien, le compte n’y est pas et, comme l’an dernier, il devrait demander à engranger du temps de jeu ailleurs lors du prochain mercato hivernal. Interrogé sur sa situation, l’international auriverde (24 sélections, 4 buts) avait clairement fait savoir qu’il ferait logiquement passer sa carrière avant Madrid, une ville où il a pourtant avoué bien se sentir. « Je ne sais pas ce qui se passera en janvier. C’est entre les mains de Dieu. Je demande seulement ce qui est le mieux pour ma carrière. Advienne que pourra. Je garderai les pieds sur terre et ferai de mon mieux. Madrid est une ville magnifique, mais je ferai toujours tout mon possible pour faire progresser ma carrière », avait-il confié.

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Endrick ne voudrait pas jouer pour le Diable

S’il décide de plier bagage cet hiver, Endrick sait qu’il possède déjà de nombreux prétendants tels que l’AS Rome, l’AC Milan, Arsenal ou encore le Sporting CP de Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais l’a eu sous ses ordres à l’OL la saison passée et aimerait retenter l’expérience à Lisbonne. Cependant, La Gazzetta dello Sport annonce ce mercredi que l’AS Rome semble avoir pris les devants dans ce dossier. Le Corriere dello Sport confirme l’information et ajoute un détail qui ne manquera pas d’en étonner plus d’un. Selon le quotidien italien, l’AC Milan, qui avait pourtant été annoncé comme favori, n’aurait pas les faveurs d’Endrick pour une raison extrasportive. « Le Milan s’est intéressé au jeune joueur, mais pour l’instant, la piste menant aux "diables" rossoneri ne semble pas particulièrement prometteuse. D’autant plus qu’en tant que fervent chrétien, il préférerait un club qui ne porte pas de surnom "démoniaque". C’est un critère que le Brésilien prend réellement en compte pour choisir sa prochaine destination. »

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Depuis toujours, Endrick n’a jamais caché qu’il est de confession chrétienne évangélique. Comme l’illustre sa déclaration ci-dessus, le Brésilien accorde une place très importante à Dieu dans sa carrière. Preuve en est, ses mots du 14 octobre dernier, juste après la victoire spectaculaire du Real Madrid sur le terrain de l’AS Rome (4-3). « Je suis encore sous le coup de l’émotion. C’était un peu difficile. J’étais sur le banc, en train de parler avec Dieu. Quand j’ai regardé sur le côté, Nuno m’a appelé. Je pensais que je n’allais pas entrer aussi tôt. Je suis entré en jeu et j’ai pu faire ce que j’aime le plus : jouer au football. » Visiblement, porter les couleurs d’une équipe surnommée « Il Diavolo » (« le Diable » en italien, ndlr) n’est pas compatible avec les convictions de ce fervent croyant.