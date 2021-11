Ligue 2 : Auxerre renverse Valenciennes et monte sur le podium

Suite et fin de la 14e journée de Ligue 2 ce lundi avec un match entre Valenciennes et l'AJ Auxerre. Pointant à une dangereuse 16e place, les Nordistes voulaient prendre leurs distances avec la zone rouge tandis que l'AJ Auxerre (5e) voulait monter sur le podium. Après une première période animée, mais sans but, ce sont les Valenciennois qui ont pris l'avantage.

Le jeune buteur Ilyes Hamache se chargeait de trouver le chemin des filets (1-0, 48e). Un avantage de courte durée puisque dans la foulée Lassine Sinayoko lui a répondu (1-1, 50e). L'ancien Lyonnais Gaëtan Perrin donnait même l'avantage à l'équipe de Jean-Marc Furlan (2-1, 64e). Avec cette victoire 2-1, Auxerre passe sur le podium à la 3e place et se retrouve à deux points de Sochaux et trois points de Toulouse. De son côté Valenciennes ne compte que 2 points d'avance sur Amiens le barragiste.

Le classement de la Ligue 2