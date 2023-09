EdF Espoirs : Thierry Henry dévoile ses ambitions pour les JO 2024 de Paris

La suite après cette publicité

Arrivé à la tête des Bleuets il y a deux semaines, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France Thierry Henry, succédant ainsi à Sylvain Ripoll, a réussi sa première avec une victoire à Nancy face au Danemark. Et dans un entretien accordé à Téléfoot, le champion du monde 1998 a été clair sur son objectif lors des Jeux Olympiques 2024, prévus à Paris : remporter la médaille d’or, ce qui serait la première depuis… 1984 à Los Angeles.

«Tu penses Jeux Olympiques, tu penses c’est en France, donc l’objectif, c’est l’Or ! Tout de suite, j’ai pensé à Aimé Jacquet parce qu’il nous a donné une vision, il a visualisé quelque chose. Il nous a permis de rêver et il nous a fait croire qu’on pouvait gagner la Coupe du Monde. Quand tu visualises quelque chose, et tu rêves et tu y penses, ça tourne en général souvent de ton côté, si tu t’es bien prépare», a déclaré le coach tricolore de 46 ans.