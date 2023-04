Le surprenant résultat de l’enquête des clubs de Liga sur l’arbitrage

La suite après cette publicité

Le championnat espagnol a réalisé lors d’une assemblée générale ce mercredi un sondage anonyme auprès des 42 clubs qui composent le football professionnel espagnol. Dans cette enquête, dévoilée par le média Relevo, la Liga voulait traiter en détail tous les problèmes que l’arbitrage connaît cette saison. Un sondage qui a laissé des résultats étonnants et qui confirme davantage le fossé entre les arbitres et les représentants de la première et de la deuxième division.

Le document révèle par exemple que 100 % des personnes consultées ne comprennent pas le critère des mains sifflées par les arbitres. L’organisme dirigé par Javier Tebas a rendu publiques les réponses à chacune des questions liées à l’arbitrage. Toutefois, elle a gardé l’anonymat de l’opinion personnelle de chaque club.

