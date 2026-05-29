France TV va diffuser un documentaire sur Kylian Mbappé

A l’approche de la Coupe du Monde, France TV s’apprête à diffuser à un documentaire sur Kylian Mbappé mardi prochain (le 2 juin à 21h05 sur France 5). Alors que l’attaquant s’apprête à participer à son 3e Mondial personnel, le service public a opté pour un angle original : «Mbappé, la diplomatie du ballon rond».

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Ce film de 70 minutes racontera le parcours du Madrilène à travers sa carrière, mais aussi son rapport aux puissants de ce monde. À 27 ans seulement, il est invité partout et est devenu en quelques années seulement une icône planétaire en pratiquant le sport le plus médiatisé au monde, devenu outil de soft power. Après la diffusion, Laurent Delahousse animera une discussion avec «un invité de premier rang pour parler soft power, diplomatie et grands enjeux géopolitiques autour d’un objet qui nous fait tourner la tête : un ballon rond».