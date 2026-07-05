Coupe du Monde 2026, Équipe de France : le soldat Manu Koné a encore mis tout le monde d’accord

Quelle prestation encore de Manu Koné dans l’entrejeu. Privé d’Aurélien Tchouaméni, touché aux adducteurs à la veille de la rencontre, Didier Deschamps a dû réorganiser son duo au milieu de terrain face au Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Dans ce contexte, Manu Koné a été propulsé titulaire pour sa première apparition dans un match à élimination directe dans la compétition. Déjà aligné à deux reprises en phase de groupes, le joueur de l’AS Roma a saisi sa chance dans un rendez-vous à haute tension, remporté difficilement par les Bleus (0-1).

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Dans l’entrejeu, Koné a répondu présent avec une activité de tous les instants. Très sollicité dans la relance, il a terminé la rencontre avec un total de 71 passes et un taux de réussite élevé de 94 %, tout en étant le milieu français le plus utilisé dans ce secteur. Propre techniquement, il a aussi pesé offensivement avec trois tentatives de frappe, dont une cadrée, confirmant sa capacité à se projeter et à apporter du danger face à un bloc paraguayen très bas. Son volume de jeu et sa disponibilité ont permis d’assurer une continuité dans l’équilibre collectif aux côtés d’Adrien Rabiot. Après la rencontre, Koné s’est confié sur le comportement du Paraguay au micro de beIN Sports : « c’était un match difficile. On a su s’adapter aujourd’hui, dans des conditions compliquées avec la chaleur, mais qui valaient pour les deux équipes. En face, c’était un adversaire rugueux, on va peser nos mots, mais on a répondu présent dans les duels. On a été efficaces, et je pense que c’est ce qu’il faut retenir en priorité. Il y a eu des contacts parfois limites, mais on n’est pas tombés dans leur jeu, le coach nous avait prévenus de rester intelligents et concentrés. L’objectif était simple : gagner, peu importe la manière ».

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Manu Koné de nouveau tiulaire face au Maroc ?

Mais c’est surtout sans ballon que l’ancien Toulousain a marqué des points. Auteur de quatre récupérations hautes, il a constamment gêné la première relance adverse, tout en affichant une grande solidité dans les duels. Il a même terminé la rencontre avec 100 % de réussite dans les duels aériens et un tacle important en fin de match, symbole de son engagement dans une rencontre âpre. De quoi renforcer encore plus son statut de solution crédible dans la hiérarchie du milieu français, devant notamment N’Golo Kanté et Warren Zaïre-Emery jusqu’ici. Alors qu’Aurélien Tchouameni pourrait être de nouveau forfait face au Maroc jeudi prochain (22h heure française), Manu Koné devrait bel et bien être de nouveau titulaire pour ce choc de Coupe du Monde.

En effet, l’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan a donné des nouvelles du madrilène : « il a un petit souci musculaire au niveau des adducteurs, même si c’est une zone un peu plus large. Il s’est fait ça pendant l’entraînement, il va avoir des soins et quelques jours de repos. Un retour en quarts ? C’est possible. Pas de certitudes, évidemment. Ce n’est pas quelque chose qui durera très longtemps. Mais on est aussi pris par le temps, l’éventuel match a lieu dans cinq jours. Manu Koné a beaucoup de qualités dans la récupération, il est capable de bien utiliser le ballon. C’est un autre profil, qui a déjà joué avec nous en Coupe du Monde et dans les matches précédents, c’est un joueur de qualité avec un profil différent ». De quoi laisser présager une nouvelle belle opportunité pour Koné.

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De son côté, le milieu de terrain de 25 ans est revenu sur cette opportunité assez inattendue quelques jours avant le match : « il faut toujours être prêt, que l’on soit titulaire ou non. Il faut rester dans le bon état d’esprit, se préparer mentalement, car on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. La veille, il y a eu la blessure d’Aurélien Tchouaméni, donc il fallait répondre présent. Je me suis tenu prêt et aujourd’hui, même si le match a été compliqué pour tout le monde, je pense que collectivement on a répondu. On est satisfaits et on espère continuer sur cette dynamique contre le Maroc. Gagner ce genre de match, c’est toujours spécial, ça montre qu’on sait aussi répondre dans un combat. On a su s’adapter à un bloc bas, on savait qu’il y avait des possibilités de frappe, alors j’ai tenté ma chance. Ce n’est pas passé loin, j’espère que les prochaines seront les bonnes ». En clair, Manu Koné frappé un grand coup, au point de s’installer durablement dans le onze titulaire de Didier Deschamps pour la suite de la compétition ? Réponse ce jeudi.