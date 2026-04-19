OL : le duo Moreira-Endrick a martyrisé la défense du PSG !

Leader du championnat au coup d’envoi, le Paris Saint-Germain avait l’occasion de reprendre ses distances avec le RC Lens, ce dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Opposés à l’Olympique Lyonnais - sixième et toujours en course pour l’Europe - les Parisiens se présentaient avec un onze remanié. Sur le banc, Luis Enrique laissait souffler Dembélé, Neves, Marquinhos ou encore Kvaratskhelia et lançait Beraldo dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha et Mayulu. Devant, Doué et Barcola épaulaient Ramos. Privé de nombreux cadres (Tolisso, Sulc, Nuamah, Fofana, Tagliafico), Paulo Fonseca optait lui pour un 4-3-3 où Moreira et Endrick débutaient en pointe. Et que dire de la performance des deux offensifs rhodaniens…

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Symbole de la réussite lyonnaise dans la capitale française, le duo d’attaque des Gones a tout simplement écœuré une équipe parisienne en manque de repères. Si les coéquipiers de Mangala ont, eux, brillé par leur solidité collective, leur intensité et leur justesse technique, Moreira et Endrick ont, de leurs côtés, sublimé ce choc. Dès l’entame, les deux hommes ont d’ailleurs annoncé la couleur. Servi sur le côté gauche, Moreira se jouait d’Hakimi avant de trouver le Brésilien dans le dos de Pacho. Plein de sang-froid, le joueur prêté par le Real Madrid ne se faisait alors pas prier pour tromper Safonov d’une frappe puissante au premier poteau (6e).

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Moreira et Endrick ont régalé !

Chambreur, l’Auriverde ne manquait pas non d’électriser ce match en allant s’offrir quelques pas de danse devant le virage Boulogne. Mis en confiance par ce début de rencontre canon et véritable poison pour la défense parisienne, Endrick ne s’arrêtait pas en si bon chemin. Tout proche de se muer en passeur décisif sur la magnifique reprise acrobatique d’Abner Vinicius (12e), le numéro 9 de l’OL délivrait finalement sa 6e offrande en L1 au terme d’un contre éclair. En première intention, il envoyait Moreira dans la profondeur. Le Portugais prenait alors la défense francilienne de vitesse, résistait au retour d’Hakimi et trompait Safonov d’une frappe croisée parfaite (18e). Bluffant de justesse, les deux héros du soir auront, outre leurs statistiques, réalisé une véritable masterclass.

Crédité d’un 8 par la rédaction FM et élu homme du match, Moreira - précieux défensivement - n’a cessé de faire mal à Zabarnyi et aurait même pu s’offrir un doublé sans une nouvelle intervention décisive de Safonov (52e). De son côté, Endrick, qui a obtenu la note de 7,5 et qui aurait également pu donner 3 buts d’avance aux Lyonnais sans un nouvel arrêt du portier parisien (62e), a lui pesé sur l’arrière-garde des champions d’Europe en titre, tout en faisant preuve (déjà) d’une expérience certaine pour récupérer quelques fautes précieuses et ainsi faire remonter le bloc lyonnais. Deux performances de très haute volée logiquement saluées par Paulo Fonseca au coup de sifflet final.

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Paulo Fonseca a apprécié…

«Je suis très content de la performance d’Endrick, il a bien travaillé offensivement mais je suis surtout très content de son implication défensive, il a commencé à être fatigué en fin de match mais je valorise ce qu’il a fait défensivement», indiquait le coach portugais en conférence de presse avant de louer la performance de Moreira. «Il est un joueur avec beaucoup d’énergie, de courage. Il a cette énergie tous les jours, c’est un joueur qui a une grande ambition, aujourd’hui il a fait le meilleur match pour notre équipe, il avait cet espace pour contre-attaquer, c’est un joueur très très rapide, il a fait un grand match». Au micro de Ligue 1+, Endrick savourait lui logiquement sa performance et sa relation complice avec le numéro 17 de l’OL.

«Je suis très content du but et de la passe décisive, ça se passe bien ici. Afonso (Moreira) m’a bien donné le ballon, j’ai senti le coup et j’ai pu marquer. Je suis heureux de l’équipe. On s’entend bien avec Afonso, c’est un super joueur. Je suis content qu’il ait marqué aussi, même si c’était difficile en seconde période. Marquer, faire une passe décisive et bien défendre, c’est beaucoup de travail». Quelques minutes plus tard, c’est son compère d’attaque qui se présentait en zone mixte. L’occasion pour lui d’afficher sa satisfaction alors que l’OL s’est totalement relancé dans la course à la Ligue des Champions. «On savait que les trois points seraient importants. Il fallait bien défendre et être concentré pour tenir jusqu’à la fin. Il faut se projeter sur le prochain match». Avec un duo à ce niveau-là, l’OL peut, quoi qu’il en soit rêver très grand.