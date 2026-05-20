«Dans le cœur des Français» : le PSG à jamais dans l’histoire pour Lucas Hernandez

Passé en zone mixte après l’entraînement ouvert organisé au Campus PSG, Lucas Hernandez a évoqué la dimension historique de cette nouvelle finale de Ligue des champions pour le club parisien. Le défenseur français estime que le PSG continue d’écrire une page importante de son histoire avec une deuxième finale européenne consécutive, un accomplissement rare à ce niveau. Très posé face aux médias, l’international français a également insisté sur la force mentale du groupe parisien, tout en rappelant que le plus difficile restait encore à accomplir face à Arsenal.

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«Dans le cœur des Français ? Ouais, on continue à créer l’histoire, à faire l’histoire de ce club, aussi créer un peu l’histoire de la France. Je pense que c’est jamais facile d’arriver deux fois d’affilée en finale de Ligue des champions. Ça prouve aussi l’équipe qu’on est, le mental qu’on a. Même si l’année dernière, on a créé l’histoire du club, aussi un peu créé l’histoire de la France, on continue à lutter, on continue à tout donner pour essayer d’arriver dans une autre finale. Aujourd’hui, on est encore dans cette finale et bien sûr, on affronte ça de la meilleure des façons. Mais le plus important reste à faire, c’est de jouer cette finale et de la gagner».