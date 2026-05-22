CdF, Lens : la joie de Florian Thauvin après son premier trophée en club

Lens l’a fait. Après son excellente saison et une deuxième place obtenue, les Sang et Or remportent la première Coupe de France de leur histoire en devançant l’OGC Nice (3-1). Buteur et passeur décisif dans cette finale, Florian Thauvin a exprimé toute sa fierté pour sa saison passée à Lens et surtout pour son premier trophée en club, lui qui avait remporté la Coupe du Monde avec les Bleus, en 2018.

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«C’est historique, c’est extraordinaire. On a réalisé une saison remarquable et on a réussi à remporter un trophée tout en entrant dans l’histoire du club. Bravo à tout le monde : le staff, les joueurs et les supporters, qui ont mis une ambiance incroyable au Stade de France. On voulait ramener la Coupe à la maison. Nice nous a mis en difficulté et je leur apporte tout mon soutien pour qu’ils réussissent à se maintenir. Je ressens énormément de fierté. On a rendu les gens fiers et on a affiché un état d’esprit extraordinaire toute la saison. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même et remporter mon premier trophée en club me rend très fier», a-t-il lâché au micro de France 2.