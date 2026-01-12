L’ancien de l’OM Doria fait son grand retour au Brésil

Ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille où il a évolué entre 2014 et 2018, Doria (31 ans) n’a jamais vraiment su s’imposer en France avec 33 apparitions pour 2 buts inscrits. Passé ensuite par Sao Paulo, Grenade et Yeni Malatyaspor, il évoluait depuis 2018 au Mexique. Resté jusqu’en 2024 à Santos Laguna, il portait ensuite le maillot de l’Atlas FC.

Onze ans après son passage à Sao Paulo, Doria fait finalement son retour au Brésil. Le club paulista a annoncé la nouvelle dans un communiqué : «Bienvenue, Dória ! São Paulo a obtenu le retour du défenseur qui évoluait à Atlas au Mexique. Il arrive avec un contrat valable jusqu’à fin 2027, avec possibilité de prolongation d’une saison supplémentaire.»