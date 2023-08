Vidéo : Twitter pleure le départ de Neymar

La suite après cette publicité

C’est la fin d’une histoire d’amour contrarié. Neymar JR n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Débarqué il y a six ans dans la capitale, le Brésilien devait enfin ramener la Ligue des Champions au Parc des Princes. Empoisonné par les blessures, les affaires extra-sportives et finalement brouillé avec ses supporters, l’enfant terrible du football européen quitte le vieux continent laissant un désagréable goût de gâchis. Une mission inachevée qui n’empêchera pas la Twittosphère de regretter la nouvelle star d’Al-Hilal.