Valence veut se débarrasser d’Edinson Cavani

Arrivé l’été dernier à Valence, Edinson Cavani (36 ans) a marqué 7 buts et délivré 2 assists en 28 apparitions toutes compétitions confondues, dont 23 en tant que titulaire. Mais le club ché ne veut plus d’El Matador. C’est ce qu’annonce Relevo ce mercredi.

La publication ibérique explique que Valence, qui doit réduire sa masse salariale, veut se séparer de l’ancien joueur du PSG. Un joueur qui a l’un des plus gros salaires de l’effectif puisqu’il gagne un peu plus de 5 millions d’euros bruts par an. Cavani a donc été proposé à des clubs notamment en Italie. Seul problème pour Valence, Cavani veut honorer sa deuxième année de contrat.

