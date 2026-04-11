Yannick Bolasie dézingue le jeu d’Arsenal

Et si Arsenal était en train de tout perdre ? Encore en courses, et de loin, sur tous les tableaux il y a quelques semaines, la formation de Mikel Arteta est en train de se trouer match après match. Après avoir perdu en finale de League Cup face à City et en quarts de finale de FA Cup face à Southampton, les Gunners restent maintenant sur une défaite en Premier League. De quoi permettre à City de se rapprocher très clairement de cette première place.

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Après la défaite du jour face à Bournemouth (1-2), Arsenal peut voir City revenir à 4 points avec une confrontation entre les deux qui arrive. Au coup de sifflet final, sur son compte X, l’ancien joueur de Crystal Palace Yannick Bolasie a réagi à la défaite d’Arsenal. Et il a dézingué le style de jeu de l’équipe, une équipe surcotée par des statistiques qui n’ont aucune valeur selon lui. « Tout vient du fait que Raya danse sur le ballon comme il l’a fait tout au long du match (ndlr : le gardien espagnol est le 2e joueur ayant touché le plus de ballons du côté d’Arsenal). Quand votre défense touche le ballon plus souvent que n’importe quel attaquant, c’est un gros problème, et ce sont justement ces statistiques qui font parler d’eux ces derniers temps. Bien sûr, ton taux de passes réussies va atteindre 95 % si tu ne fais que des passes en retrait et latérales ; c’est pareil pour les ailiers qui ne perdent jamais le ballon : ils n’essaient pas de dribbler les arrières latéraux… La sécurité avant tout, hein… Ce qui est étrange dans le football d’aujourd’hui, c’est que Raya fasse plus de passes que Declan Rice ou Zubimendi : ce sont les joueurs les moins doués en attaque qui touchent le plus le ballon et font le plus de passes. »