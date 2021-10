Man City : Pep Guardiola réagit aux velléités de départ de Sterling

Raheem Sterling a clamé son désir d'obtenir plus de temps de jeu. Moins incontournable ces dernières semaines à Manchester City, l'ailier anglais sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le champion d'Angleterre, pourrait bien s'envoler vers d'autres cieux. Présent en conférence de presse ce vendredi, avant la réception de Burnley samedi (16 heures), Pep Guardiola a été invité à s'exprimer sur les déclarations de son joueur. Et le manager espagnol n'a pas forcément apprécié.

« Je ne le savais pas, et je pense que le club non plus. Raheem est notre joueur et, espérons-le, sera un joueur important pour nous. Il veut plus de temps de jeu - comme Riyad Mahrez quand il ne joue pas, ils se plaignent, quand Joao Cancelo ne joue pas, il se plaint. Certains joueurs, ils se plaignent quand ils veulent jouer tout le temps. Mais je ne peux pas garantir combien de minutes chaque joueur va jouer. Ils doivent toujours parler sur la pelouse, sur le terrain. C'est le meilleur moment, » a ainsi confié Guardiola. Le message est passé...