Coupe du Monde 2026 : l’Espagne sait déjà comment battre l’équipe de France

La pression monte. Dans quelques heures seulement, l’équipe de France va défier les Champions d’Europe espagnols pour une place en finale de la Coupe du Monde 2026. Un match très attendu entre les deux meilleures équipes de la compétition jusqu’à présent, emmené par les stars Kylian Mbappé et Lamine Yamal, qui s’est encore montré confiant avant le choc. Cependant, les Bleus restent sur deux éliminations en demi-finale contre la Roja : une, en Ligue des Nations (5-4) et une autre lors de l’Euro 2024 (2-1), bien que l’actuel effectif de Didier Deschamps reste bien différent que lors des deux dernières oppositions.

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Pour autant, Luis de la Fuente a expliqué que «depuis le début, j’ai dit que ça ne voulait rien dire de dire qui est favori ou non. Deux grandes équipes s’affrontent comme dans l’autre demi-finale», en précisant que le match serait différent du 5-4, en Ligue des Nations : «on va essayer de répéter les scénarios qui nous ont été favorables et on va essayer de limiter les autres. Vous vous souvenez des quinze dernières minutes qui se sont mal passées et où on est passé de 5-1 à 5-4. Mais ça, c’est la théorie, demain sur le terrain, il faudra être capable d’imposer son style de jeu».

Les latéraux tricolores critiqués

D’après Mundo Deportivo, les Français partent favoris, et la Roja devra «s’en remettre à la magie de Lamine si elle veut s’en sortir», bien qu’ils estiment que la France manque parfois de solutions collectives quand l’attaque individuelle est bien contrôlée. Marca annonce qu’il faudra causer des dégâts sur les côtés pour vaincre les Bleus : «les latéraux français sont sans doute le point faible de l’équipe. Digne a éprouvé des difficultés tout au long du tournoi lorsqu’il a été mis en difficulté en un contre un (…) L’autre aile sera occupée par Koundé. Ce n’est pas un hasard si Koundé a évité d’aborder le marquage individuel».

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Même constat pour El Chiringuito, qui a analysé les erreurs défensives tricolores lors de la défaite contre la Côte d’Ivoire, en préparation. Pour la Cadena Cope, la clé pour l’équipe espagnole sera de ««jouer son jeu, de tenter de dominer la rencontre et de conserver la possession du ballon». Enfin, l’Espagne estime que son trio (Rodri/Pedri/Fabián Ruiz) est supérieur techniquement et dans la maîtrise du tempo. AS rappelle que l’Espagne « sait très bien garder le ballon » et que c’est précisément ce qui a fait mal à la France lors des deux dernières confrontations. Le choc est lancé.

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