Strasbourg veut récupérer l’un des plus grands espoirs du PSG

Fidèle à sa politique de recrutement post-formation, Strasbourg n’a pas l’intention de changer de cap cet été. Après une décevante 8e place en Ligue 1 la saison dernière, le Racing souhaite encore se renforcer en attirant de nouveaux jeunes talents à fort potentiel. Dans cette perspective, les dirigeants alsaciens observent attentivement du côté de Paris.

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Selon RMC Sport, Strasbourg pousse fortement pour recruter Pierre Mounguengue, attaquant de 18 ans évoluant au PSG. Brillant en Youth League cette saison (9 matchs, 5 buts, 6 passes décisives), le natif d’Évry a aussi participé à la superbe année réalisée par la génération 2009/2009 parisienne sur la scène nationale : un premier titre depuis 1991 en Coupe Gambardella, et une première place en U19 Nationaux (les Parisiens joueront une finale de championnat de France contre Clermont le 13 juin).

Strasbourg a déjà formulé deux offres

Ces dernières semaines, Luis Enrique avait d’ailleurs récompensé Mounguengue en lui offrant ses premières minutes de jeu en Ligue 1 face à Lorient (2-2, le 2 mai). Strasbourg aimerait lui en offrir davantage la saison prochaine et aurait ainsi déjà formulé deux propositions. Les discussions se poursuivent entre les différentes parties, mais l’avenir du joueur reste flou pour le moment.

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Car en parallèle, Newcastle suivrait aussi de près le dossier, comme d’autres clubs dont les identités n’ont pas été dévoilées. De son côté, Paris aimerait forcément lui faire signer son premier contrat professionnel, et L’Équipe révélait récemment que le joueur était un peu plus ouvert à cette idée. Le quotidien révélait également que le Bayern Munich et le Paris FC étaient sur le coup.