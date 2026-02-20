OM : les adjoints d’Habib Beye ont été bloqués par Rennes

Le nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye, va faire ses débuts officiels ce vendredi avec un déplacement périlleux à Brest (20h45). Après avoir été licencié du Stade Rennais il y a plusieurs jours, il a enfin reçu sa notification de licenciement, ce qui lui a permis de s’engager sur un contrat de dix‑huit mois avec le club phocéen. Et après son premier entraînement et sa première conférence de presse avec Marseille, Beye est prêt pour ce vendredi.

Cependant, pour ce premier match sur le banc marseillais, Beye sera privé de ses trois adjoints habituels — Sébastien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza — qui ont travaillé avec lui à Rennes. Ces derniers ne l’accompagnent pas à Brest car le Stade Rennais ne leur a pas encore transmis leur notification de licenciement, ce qui peut durer jusqu’au 12 mars, comme l’indique L’Equipe. En attendant, Beye devra donc débuter sa mission à l’OM sans le staff qu’il avait souhaité conserver.