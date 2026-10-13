Manchester United a déjà contacté Antonio Conte pour remplacer Michael Carrick

Si le scandale autour de Manchester City anime toute l’actualité britannique, Manchester United traverse également un début de saison particulièrement compliqué, mais sur le terrain. Tenus en échec par Tottenham (1-1), pourtant réduit à dix, les Red Devils affichent leur pire entame de championnat depuis 40 ans après six journées. Alors que les critiques se multiplient à Old Trafford, le déplacement face à l’Atlético de Madrid, suivi d’un rendez-vous contre Leeds, pourrait peser lourd dans la suite de la saison et Michael Carrick se retrouve sous une lourde pression.

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Conscient de la situation, Carrick a tenté d’afficher sa confiance en conférence de presse, assurant être prêt à relever le défi malgré les difficultés. «Bien sûr, nous espérions beaucoup plus. Nous espérions et attendions beaucoup plus. Mais nous en sommes là. J’adore ce genre de défis. Parfois, quand les choses ne se passent pas comme prévu, on voit qui est vraiment là. On voit au sein du groupe, des joueurs, de l’équipe, du club, qui veut s’investir sur le long terme et ça compte vraiment», a reconnu le technicien.

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Déjà la fin pour Michael Carrick ?

Carrick estime toutefois que les périodes compliquées font partie de la construction d’un projet et refuse de céder à la panique, malgré les appels au changement. Mais en coulisses, la question de son avenir semble néanmoins se poser avec insistance. Selon TuttoMercatoWeb, Manchester United aurait entamé des discussions avec Antonio Conte, l’ancien entraîneur de la Juventus, actuellement associé à un possible retour sur le devant de la scène. Une information susceptible d’alimenter les spéculations autour du poste de Carrick.

Reste à savoir si ces échanges déboucheront sur une véritable offensive ou s’ils constituent simplement une piste explorée par les Red Devils en cas de changement d’entraîneur. Aucune décision officielle concernant Carrick n’est mentionnée dans les éléments disponibles, mais l’intérêt supposé pour Conte témoigne des interrogations autour du projet mancunien. Les prochaines rencontres contre l’Atlético de Madrid, en Ligue des Champions, ainsi que face à Leeds United, en Premier League, pourraient donc s’avérer déterminantes pour la suite de l’aventure de Carrick à Old Trafford.