Arsenal-Bayern : les compositions officielles

3 semaines après le PSG, c’est un nouveau déplacement plus que corsé qui attend les Allemands ce soir, leaders de la phase de ligue, en visite à l’Emirates pour y défier un Arsenal lui aussi vainqueur de ses 4 premiers matches, le tout sans encaisser le moindre but. Les 2 équipes, solidement installées en tête de leur championnat, peuvent prendre une très sérieuse option pour le top 8 en cas de succès ce soir.

Diminués par des absences de marque (Gabriel, Gyökeres, Havertz, Jesus), les Gunners n’en ont pas moins perdu en qualité, en démontre leur succès sans appel contre Tottenham dimanche (4-1). Mikel Arteta n’effectue d’ailleurs que 2 changements dans le XI aligné face aux Spurs, avec la titularisation au poste de latéral gauche de Lewis-Skelly à la place de Calafiori dans le 4-2-3-1 de l’Espagnol, tandis que Mosquera remplace Hincapié pour accompagner Saliba en charnière. À noter le retour dans le groupe du capitaine Odegaard, qui débutera sur le banc.

Même système pour Vincent Kompany qui procède lui à 3 changements dans sa composition, 4 jours après le large succès face à Fribourg (6-2) : Laimer retrouve son couloir droit et fait glisser Stanisic côté gauche. Kimmich relaie Goretzka au milieu, tandis que Gnabry remplace Luis Diaz, suspendu après son carton rouge à Paris, sur l’aile gauche du front offensif. Le très jeune Karl (17 ans), sensation du début de saison en Bavière, occupe le poste de meneur de jeu.

Les compositions officielles :

Arsenal (4-2-3-1) : Raya – Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly – Zubimendi, Rice – Saka (cap.), Eze, Trossard – Merino.

Bayern (4-2-3-1) : Neuer (cap.) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Karl, Gnabry – Kane.