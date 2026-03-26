OL, Real Madrid : les nouvelles révélations d’Endrick sur son avenir

Auteur de premiers mois réussis du côté de Lyon, Endrick a retrouvé son ancien entraîneur : Carlo Ancelotti, désormais sélectionneur du Brésil. Alors que la Seleção s’apprête à défier l’équipe de France, ce jeudi soir, au Gillette Stadium de Foxborough, le crack brésilien a, en effet, été récompensé d’une nouvelle convocation avec la sélection auriverde. En marge du choc face aux Bleus, le Madrilène, prêté à l’OL en janvier dernier, s’est d’ailleurs confié dans un long entretien accordé au quotidien AS.

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Un échange au cours duquel le natif de Taguatinga a d’ailleurs fait de nouvelles révélations quant à son avenir. Cédé sans option d’achat par les Merengues, celui qui totalise 6 buts et 5 passes décisives depuis son arrivée dans la capitale des Gaules est supposé retourner dans la capitale espagnole en fin de saison. Pourtant, à l’heure où les Rhodaniens luttent pour une décrocher une place en Ligue des Champions, le gaucher d’1m73 assure que rien est acté.

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Un avenir toujours flou

«Nous n’avons pas encore discuté (avec Alvaro Arbeloa, ndlr). Je suis concentré sur Lyon», a tout d’abord avoué Endrick avant de revenir sur ses bonnes sensations. «Je me vois comme quelqu’un qui a beaucoup à développer, mais qui apprend davantage chaque semaine, et avec un peu plus d’expérience qu’à mon arrivée, bien sûr». Relancée sur son futur, la pépite de 19 ans n’en démordait pas. «Je suis pleinement concentré sur Lyon, sur nos rivaux. Les Madrilènes, je leur souhaite évidemment le meilleur, surtout en Ligue des champions».

Et de conclure : «mon avenir, c’est la semaine prochaine. Le prochain adversaire. C’est essentiel pour ma préparation de toujours me concentrer sur ce que je peux améliorer pour l’entraînement et le match du lendemain». Focalisé sur ses performances avec Lyon, l’Auriverde aux 14 sélections (3 buts) aura, en attendant, une belle opportunité de se montrer en sélection, ce jeudi soir, face aux ouailles de Didier Deschamps. «Je dois gagner une place dans l’équipe. Cet appel est une opportunité, mais pas une garantie», rappelait, malgré tout, l’intéressé.